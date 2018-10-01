Ужесточить наказания за давление на бизнес в Казахстане поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления, угроз уголовного преследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства поручил с 1 января 2019 года поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч месячных расчетных показателей (МРП) с увеличением штрафов для них.



«Сегодня руководители боятся подписывать документы, потому что завтра придут, «за жабры» возьмут, еще и пугают. Я поручаю Комитету национальной безопасности ловить вот таких чиновников и заводить уголовное дело. Кто ему позволил?», - сказал Президент Казахстана в своем ежегодном Послании народу страны.



Президент считает, что нужно реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономкой.



«Мы должны перейти к безналичной экономике, там где наличность - там и идут взятки, нарушения, не платят налоги, в пенсионный, социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года», - заключил Нурсултан Назарбаев.