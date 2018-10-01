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Ужесточить наказания за давление на бизнес в Казахстане поручил Президент

5 Октября 2018 12:06 261
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Ужесточить наказания за давление на бизнес в Казахстане поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления, угроз уголовного преследования, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Глава государства поручил с 1 января 2019 года поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч месячных расчетных показателей (МРП) с увеличением штрафов для них. 

«Сегодня руководители боятся подписывать документы, потому что завтра придут, «за жабры» возьмут, еще и пугают. Я поручаю Комитету национальной безопасности ловить вот таких чиновников и заводить уголовное дело. Кто ему позволил?», - сказал Президент Казахстана в своем ежегодном Послании народу страны. 

Президент считает, что нужно реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономкой. 

«Мы должны перейти к безналичной экономике, там где наличность - там и идут взятки, нарушения, не платят налоги, в пенсионный, социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года», - заключил Нурсултан Назарбаев.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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