Ужесточить наказание за самовольное захоронение умершего могут в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за самовольное захоронение или подзахоронение, эксгумацию и перезахоронение тела умершего без необходимого разрешения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона, разработанный мэрией Бишкека, вынесен на общественное обсуждение.

Инициатива призвана дополнить статью 164 Уголовного кодекса КР «Надругательство над телом умершего и местом захоронения» отдельной частью, так как на данный момент самостоятельной уголовной нормы за подобные действия в стране нет.

Согласно документу, за нарушение правил погребения виновным будет грозить одно из следующих наказаний:

штраф от 50 тыс. до 100 тыс. сомов (от 260 тыс. тенге до 520 тыс. тенге);

общественные работы на срок от 80 до 200 часов;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Кыргызстане официально запрещено устанавливать каменные и мраморные памятники и плиты усопшим. Утверждена инструкция по установке памятников умершим.

Ранее сообщалось, что кабинет министров КР разработал порядок бронирования мест захоронения на кладбищах.