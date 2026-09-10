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    Ужесточить наказание за самовольное захоронение умершего могут в Кыргызстане

    В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за самовольное захоронение или подзахоронение, эксгумацию и перезахоронение тела умершего без необходимого разрешения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Ужесточить наказание за самовольное захоронение умершего могут в Кыргызстане
    Фото: АКИpress

    Соответствующий проект закона, разработанный мэрией Бишкека, вынесен на общественное обсуждение.

    Инициатива призвана дополнить статью 164 Уголовного кодекса КР «Надругательство над телом умершего и местом захоронения» отдельной частью, так как на данный момент самостоятельной уголовной нормы за подобные действия в стране нет.

    Согласно документу, за нарушение правил погребения виновным будет грозить одно из следующих наказаний:

    • штраф от 50 тыс. до 100 тыс. сомов (от 260 тыс. тенге до 520 тыс. тенге);
    • общественные работы на срок от 80 до 200 часов;
    • ограничение свободы на срок до 3 лет;
    • лишение свободы на срок до 3 лет.

    Напомним, в Кыргызстане официально запрещено устанавливать каменные и мраморные памятники и плиты усопшим. Утверждена инструкция по установке памятников умершим.

    Ранее сообщалось, что кабинет министров КР разработал порядок бронирования мест захоронения на кладбищах.

    В мире Кыргызстан Похороны
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор