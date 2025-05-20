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    10:38, 20 Май 2025 | GMT +5

    Бронирование мест на кладбищах предлагают упорядочить в Кыргызстане

    Кабинет министров Кыргызстана разработал порядок бронирования мест захоронения на кладбищах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Бронирвание мест на кладбищах предлагают упорядочить в Кыргызстане
    Фото: wikipedia.org

    Соответствующее постановление правительства вынесено на общественное обсуждение.

    Инициаторами отмечается, что в Кыргызстане отсутствует единый нормативный акт, детально регламентирующий процедуру бронирования мест захоронения на кладбищах, что приводит к бесконтрольному хаотичному использованию кладбищенских земель, нарушениям прав граждан на погребение в соответствии с их волей, а также злоупотреблениям при распределении земельных участков для погребения.

    Согласно документу, право на бронирование места захоронения имеют супруг или супруга при наличии свидетельства о браке. Для подачи заявления на бронирование необходимы паспорт заявителя, свидетельство о смерти супруг (и), свидетельство о браке, заявление установленного образца.

    Заявление подается в органы местного самоуправления или специализированную службу по вопросам похоронного дела и рассматривается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации обращения. Бронирование места рядом с ранее произведенным захоронением на свободном участке земли под будущее захоронение супруга или супруги будет производиться после внесения оплаты.

    Срок бронирования составляет 5 лет с возможностью пролонгации. Перепродажа места бронирования третьим лицам запрещена. За предоставление ложных сведений бронирование аннулируется.

    Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.

    Теги:
    Кыргызстан СНГ Центральная Азия Похороны Памятник
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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