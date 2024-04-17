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    14:30, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Ужесточить наказание за превышение скорости хотят в Казахстане

    Алматы, дорога
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Установить штраф в размере 40 МРП за превышение скорости транспортных средств на величину от 60 и выше км/ч от разрешенной планируют в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Такие поправки содержатся в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», одобренном сегодня в первом чтении депутатами Мажилиса.

    Законопроект направлен на:

    • установление административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость (введение более строгой ответственности за превышение скорости транспортных средств на величину от 60 и выше км/ч от разрешенной, предусматривающей штраф в размере 40 МРП
    • приравнивание ответственности водителей мопедов к механическим транспортным средствам;
    • введение ответственности должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

    Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

    Теги:
    Дороги Казахстан Закон и право Штрафы Законопроекты Авто
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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