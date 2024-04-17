Ужесточить наказание за превышение скорости хотят в Казахстане

Установить штраф в размере 40 МРП за превышение скорости транспортных средств на величину от 60 и выше км/ч от разрешенной планируют в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такие поправки содержатся в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», одобренном сегодня в первом чтении депутатами Мажилиса.

Законопроект направлен на:

установление административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость (введение более строгой ответственности за превышение скорости транспортных средств на величину от 60 и выше км/ч от разрешенной, предусматривающей штраф в размере 40 МРП

приравнивание ответственности водителей мопедов к механическим транспортным средствам;

введение ответственности должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».