Мажилис одобрил законопроект, устанавливающий требования к водителям мопедов

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан „О дорожном движении“ по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022 году, — сказала мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности»

Как сообщила депутат, в законопроектах предлагается:

государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров;

установление требований к водителю мопеда;

наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Отметим, что оба законопроекта разработаны по инициативе депутатов Парламента.

Ранее сообщалось о сроках для регистрации мопедов в РК.