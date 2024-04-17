Мажилис одобрил законопроект, устанавливающий требования к водителям мопедов
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан „О дорожном движении“ по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022 году, — сказала мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты.
Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности»
Как сообщила депутат, в законопроектах предлагается:
- государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров;
- установление требований к водителю мопеда;
- наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;
- нормы по цифровизации дорожной безопасности.
Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:
- вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;
- водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;
- возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.
Отметим, что оба законопроекта разработаны по инициативе депутатов Парламента.
Ранее сообщалось о сроках для регистрации мопедов в РК.