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    12:05, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Мажилис одобрил законопроект, устанавливающий требования к водителям мопедов

    мопед
    Фото: pixabay.com

    Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан „О дорожном движении“ по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022 году, — сказала мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

    Также был одобрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности»

    Как сообщила депутат, в законопроектах предлагается:

    • государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров;
    • установление требований к водителю мопеда;
    • наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;
    • нормы по цифровизации дорожной безопасности.

    Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

    • вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;
    • водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;
    • возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

    Отметим, что оба законопроекта разработаны по инициативе депутатов Парламента.

    Ранее сообщалось о сроках для регистрации мопедов в РК.

    Теги:
    Закон и право Законопроекты Транспорт Общество Депутаты Мопеды Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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