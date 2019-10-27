Ужесточить наказание за пьяное вождение и скотокрадство поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение ужесточить ответственность за ряд правонарушений, передает МИА «Казинформ».

«Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за управление транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство», - написал Глава государства в своем Twitter.