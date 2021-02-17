Уже в 2022 году мы почувствуем эффект от перевода ТЭЦ-2 на газ - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением рассказал о переводе ТЭЦ-2 на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи жительница города спросила у акима, какие действия будут предприняты для того, чтобы улучшить экологию в городе.

Б. Сагинтаев ответил, что сейчас принимаются большие программы.

«Самое главное - было решение вопроса перевода ТЭЦ-2 на газ. Долгие годы рассматривался, и в конце прошлого года наконец-то смогли решить и сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Были разные схемы перевода на газ. Наконец-то остановились на одном. Этот год АО «Самрук-Энерго» посвящает тому, чтобы все соответствующие проектные документы были завершены и, начиная с 2022 года, ежегодно в течение шести месяцев, пока отопительный сезон будет закрыт, перевести по два котла на газ. Итого к концу 2025 года полностью ТЭЦ-2 переведем на газ. Но уже в 2022 году мы почувствуем (эффект - прим. авт.), потому что два котла уже будут работать на газе», - ответил аким.

По его словам, соответствующая схема финансирования и объем поставки газа Правительством уже решены. Министерство энергетики вместе с АО «Самрук-Энерго» занимаются этим вопросом.

«Мы благодарны жителям города за поддержку и инициативы, за постоянный контроль этого вопроса», - добавил Б. Сагинтаев.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил , что реконструкция Алматинской ТЭЦ-2 позволит снизить выбросы на 83%.



