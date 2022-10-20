Ужасающим назвал Глава государства показатель смертности в ДТП

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Актуальной задачей назвал ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы, Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Это очень важный участок. Поэтому Правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие 2 года. Нужно срочно решить вопрос финансирования», - сказал Глава государства.

Прежде всего, по его словам, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев констатировал рост ДТП, в том числе со смертельными исходами.

«В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», - подчеркнул Президент.