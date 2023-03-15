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Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз

15 Марта 2023, 21:15
Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистанский опыт хлопководства и развития тепличных хозяйств представляет интерес для Казахстана. Об этом на полях международной выставки AgroWorld Uzbekistan в интервью казахстанским журналистам сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что основной целью участия казахстанских компаний в работе агровыставки является ознакомление с новыми тенденциями, технологиями, техникой широко представленной на мероприятии.

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«Здесь представлены более 170 ведущих компаний из более чем 20 стран мира, которые предлагают свою продукцию от новейших разработок в области разведения и культивирования до получения конечного потребительского продукта, адаптированного под запросы меняющегося рынка. Это связано с высокими требованиями потребителей, которым должен соответствовать современный агросектор», - сказал Абулхаир Тамабек.

С его слов, также одной из целью является расширения сотрудничества с узбекистанской стороной, которая является одним из основных потребителей нашей сельхозпродукции. В рамках мероприятия обсуждаются перспективные сектора агропромышленной отрасли для их дальнейшего совместного развития.

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«Мы уже работаем с коллегами из Нидерландов, Турции в направлении развития селекции и семеноводства. С Узбекистаном одним из перспективных направлений является сотрудничество в хлопковом направление, в том числе совместная работа по селекции новых сортов хлопка. Кроме того, с учетом того, что почти 80 процентов теплиц расположены в Сарыагашском районе, который граничит с Узбекистаном и схож по климатическим условиям, мы планируем наладить обмен опытом по направлению развития тепличных хозяйств», - отметил вице-министр.

18-я Международная выставка AgroWorld Uzbekistan развернула свою экспозицию с 15 по 17 марта в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр». В работе выставки участвуют 172 компании и бренда из 20 стран: Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Иордания, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Турция, Узбекистан.

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