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Узбекистанец с гашишем пытался пересечь границу в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Мая 2023, 14:38
Узбекистанец с гашишем пытался пересечь границу в Туркестанской области Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области служебная собака помогла задержать иностранца, который пытался пронести наркотики через границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы». Выяснилось, что служебная собака по кличке Линда подала знак на иностранца, который переходил пропускной пункт из Республики Казахстан в Республику Узбекистан. Полицейские провели обыск подозрительного мужчины. В результате в кармане брюк иностранца было обнаружено вещество, похожее на наркотики. По результатам экспертизы вещество оказалось гашишем. При проверке установлено, что мужчина является гражданином Узбекистана», - сообщили в полиции.

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В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

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Туркестанская область   Борьба с преступностью   Узбекистан   Борьба с наркотиками  
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