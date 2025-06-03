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    20:33, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Узбекистан завершил ключевые переговоры по ВТО с Великобританией

    Завершились двусторонние переговоры между Республикой Узбекистан и Великобританией в рамках процесса присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Daryo.uz

    Информацию подтвердил специальный представитель Президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

    - В конце прошлого месяца мы провели встречу с британской стороной в Лондоне. Переговоры прошли успешно. Теперь мы планируем подписать соответствующий протокол 12 июня в Женеве в рамках десятого заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО, - сообщил Азизбек Урунов.

    По его словам, узбекская сторона уже провела переговоры с более чем 30 странами и заключила соответствующие соглашения с 24 странами.

    - Остаётся завершить двусторонние переговоры с рядом государств, которые являются членами ВТО, - добавил Урунов.

    Ранее сообщалось, что процесс вступления Узбекистана в ВТО переходит в финальную стадию.

    Напомним, что в прошлом году Узбекистан успешно завершил аналогичные переговоры с США и КНР.

    Теги:
    ВТО Узбекистан Великобритания Мировые новости
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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