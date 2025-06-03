Узбекистан завершил ключевые переговоры по ВТО с Великобританией

Информацию подтвердил специальный представитель Президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

- В конце прошлого месяца мы провели встречу с британской стороной в Лондоне. Переговоры прошли успешно. Теперь мы планируем подписать соответствующий протокол 12 июня в Женеве в рамках десятого заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО, - сообщил Азизбек Урунов.

По его словам, узбекская сторона уже провела переговоры с более чем 30 странами и заключила соответствующие соглашения с 24 странами.

- Остаётся завершить двусторонние переговоры с рядом государств, которые являются членами ВТО, - добавил Урунов.

Ранее сообщалось, что процесс вступления Узбекистана в ВТО переходит в финальную стадию.

Напомним, что в прошлом году Узбекистан успешно завершил аналогичные переговоры с США и КНР.