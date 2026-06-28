Узбекистан уступил ДР Конго и покидает ЧМ-2026

Сборная Узбекистана завершила выступление на своем дебютном чемпионате мира, уступив в заключительном матче группового этапа команде ДР Конго со счетом 1:3, передает Казинформа со ссылкой на Спорт Шрёдингера .

Узбекистанцы открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Отличился Эльдор Шомуродов, выведя свою команду вперед.

После перерыва инициативой полностью завладела сборная ДР Конго, которая значительно превзошла соперника по количеству ударов во втором тайме — 15:1, в том числе по ударам в створ — 4:0.

Йоан Висса реализовал пенальти и восстановил равновесие, а Фирстон Майеле вывел ДР Конго вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время Висса оформил дубль, установив окончательный счет — 3:1.

В компенсированное время Висса оформил дубль, принеся ДР Конго путевку в плей-офф ЧМ-2026

Узбекистан завершает турнир с 0 очков и разницей голов 2-11

ДР Конго — Узбекистан — 3:1

Голы: Эльдор Шомуродов, 10 (0:1), Йоан Висса, 68 (пенальти, 1:1), Фирстон Майеле, 78 (2:1), Йоан Висса, 90+1 (3:1).

Победа позволила сборной ДР Конго выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Сборная Узбекистана завершила дебютное выступление на мировом первенстве на последнем месте в группе K, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных мячей составила 2:11.