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    Узбекистан уступил ДР Конго и покидает ЧМ-2026

    Сборная Узбекистана завершила выступление на своем дебютном чемпионате мира, уступив в заключительном матче группового этапа команде ДР Конго со счетом 1:3, передает Казинформа со ссылкой на Спорт Шрёдингера.

    Сборная Узбекистана по футболу
    Фото: Узбекистанская футбольная ассоциация

    Узбекистанцы открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Отличился Эльдор Шомуродов, выведя свою команду вперед.

    После перерыва инициативой полностью завладела сборная ДР Конго, которая значительно превзошла соперника по количеству ударов во втором тайме — 15:1, в том числе по ударам в створ — 4:0.

    Йоан Висса реализовал пенальти и восстановил равновесие, а Фирстон Майеле вывел ДР Конго вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время Висса оформил дубль, установив окончательный счет — 3:1.

    В компенсированное время Висса оформил дубль, принеся ДР Конго путевку в плей-офф ЧМ-2026

    Узбекистан завершает турнир с 0 очков и разницей голов 2-11

    ДР Конго — Узбекистан — 3:1 

    Голы: Эльдор Шомуродов, 10 (0:1), Йоан Висса, 68 (пенальти, 1:1), Фирстон Майеле, 78 (2:1), Йоан Висса, 90+1 (3:1).

    Победа позволила сборной ДР Конго выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

    Сборная Узбекистана завершила дебютное выступление на мировом первенстве на последнем месте в группе K, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных мячей составила 2:11.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Узбекистан Чемпион мира
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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