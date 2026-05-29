    Узбекистан развивает с ЕАЭС комплексное партнерство — Шавкат Мирзиёев

    Узбекистан рассматривает развитие сотрудничества со странами Евразийского экономического союза как один из ключевых приоритетов внешнеэкономической политики. Об этом заявил Президент Республики Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    По его словам, взаимодействие Узбекистана с государствами ЕАЭС сегодня приобретает характер комплексного экономического партнерства.

    — Для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешней экономической политики. Сегодня наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг, — сказал Президент Узбекистана на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

    Напомним, в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ранее страны ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ.

    Казахстан Узбекистан Шавкат Мирзиёев Астана ЕАЭС
    Карина Кущанова
    Автор