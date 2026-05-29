Узбекистан развивает с ЕАЭС комплексное партнерство — Шавкат Мирзиёев
Узбекистан рассматривает развитие сотрудничества со странами Евразийского экономического союза как один из ключевых приоритетов внешнеэкономической политики. Об этом заявил Президент Республики Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, взаимодействие Узбекистана с государствами ЕАЭС сегодня приобретает характер комплексного экономического партнерства.
— Для Узбекистана расширение практического сотрудничества со странами ЕАЭС остается одним из ключевых направлений внешней экономической политики. Сегодня наше взаимодействие с государствами Союза приобрело характер комплексного экономического партнерства. Растет взаимная торговля, углубляется промышленная кооперация, укрепляются логистические связи, формируются новые направления в цифровой экономике, энергетике и сфере услуг, — сказал Президент Узбекистана на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
Напомним, в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ранее страны ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ.