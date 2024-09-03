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    14:25, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Узбекистан проявляет интерес к развитию диалога с ЕЭК в сфере госзакупок

    ЕАЭС
    Фото: eurasiamsu.ru

    Представители департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии в обсудили с экспертами министерства экономики и финансов Республики Узбекистан перспективы сотрудничества в сфере государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЕЭК.

    В ходе встречи директор департамента Жанар Адикова ознакомила узбекских коллег с базовыми принципами в сфере государственных (муниципальных) закупок, предусмотренных правом Союза, а также ролью Комиссии в некоторых вопросах регулирования государственных закупок в странах ЕАЭС.

    Жанар Адикова
    Фото: ЕЭК

    По итогам встречи представители министерства экономики и финансов Узбекистана выразили интерес к продолжению и углублению диалога, а также обсуждению вопросов взаимного участия в государственных закупках.

    В свою очередь, заместитель директора департамента Армине Акопян пригласила узбекских коллег продолжить диалог на предстоящем Евразийском экономическом форуме, который пройдет 30 сентября — 1 октября в Ереване, а также предложила возможные направления дальнейшего сотрудничества в сфере государственных закупок.

    Напомним, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной и молочной продукции на 2025.

    Теги:
    Госзакупки Евразийский экономический союз Сотрудничество Узбекистан ЕАЭС Экономика Центральная Азия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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