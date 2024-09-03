Узбекистан проявляет интерес к развитию диалога с ЕЭК в сфере госзакупок

Представители департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии в обсудили с экспертами министерства экономики и финансов Республики Узбекистан перспективы сотрудничества в сфере государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЕЭК.

В ходе встречи директор департамента Жанар Адикова ознакомила узбекских коллег с базовыми принципами в сфере государственных (муниципальных) закупок, предусмотренных правом Союза, а также ролью Комиссии в некоторых вопросах регулирования государственных закупок в странах ЕАЭС.

Фото: ЕЭК

По итогам встречи представители министерства экономики и финансов Узбекистана выразили интерес к продолжению и углублению диалога, а также обсуждению вопросов взаимного участия в государственных закупках.

В свою очередь, заместитель директора департамента Армине Акопян пригласила узбекских коллег продолжить диалог на предстоящем Евразийском экономическом форуме, который пройдет 30 сентября — 1 октября в Ереване, а также предложила возможные направления дальнейшего сотрудничества в сфере государственных закупок.

Напомним, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной и молочной продукции на 2025.