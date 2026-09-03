Узбекистан повысит лимит вывоза наличной валюты без декларации

В Узбекистане планируется повысить сумму наличной валюты, которую физические лица смогут вывозить без заполнения декларации, передает агентство Kazinform.

Согласно указу президента Узбекистана, норма вывоза наличной валюты из страны без заполнения декларации устанавливается в эквиваленте 10 тысяч долларов.

До конца года соответствующий законопроект должен быть разработан до декабря 2027 года.

Действующая норма составляет эквивалент 100 млн сумов (около 8,5 тысяч долларов). При ввозе или вывозе наличной валюты на сумму свыше 100 млн сумов физические лица обязаны заполнить пассажирскую таможенную декларацию и представить ее сотруднику таможни.

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