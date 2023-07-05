Узбекистан планирует нарастить экспорт туристических услуг до $2 млрд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В текущем году Узбекистан планирует привлечь около 30 млн зарубежных и внутренних туристов и увеличить экспорт туристических услуг до $2 млрд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на полях международной конференции «Культурное наследие Узбекистана – основа Нового Ренессанса» сказал министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков.

Он отметил, что в период январь-май 2023 года Узбекистан посетило 2,6 млн иностранных туристов, экспорт туристических услуг удвоился, составив 833,5 млн долларов США. С начала года в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану» поездки осуществили более 8 млн местных туристов.

В направлении продвижения туристического потенциала Узбекистана за рубежом достигнуты договоренности с глобальными телекомпаниями BBC, CNN и Еuronews, крупнейшими онлайн-стриминговыми платформами Netfliх и Amadeus, онлайн туристической платформой Trip.com (Китай), компаниями Holiday factory и Visa Facilitation Services Global (ОАЭ).

«В текущем году в страну планируется привлечение 10 миллионов иностранных туристов, организация внутренних поездок 20 млн местных жителей. В результате экспорт туристических услуг составит 2 млрд долларов США», - сказал министр.

Он добавил, что до конца года Узбекистан по линии паломнического туризма посетит 1,2 млн туристов из Турции, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Бангладеш, Японии, Израиля, Индии и стран СНГ. Будет запущено 170 гостиниц, 72 хостела, 48 других видов размещения, всего будет создано 290 мест размещения и 492 новых семейных гостевых дома, а также создано 50 тысяч рабочих мест в отрасли.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев текущего года более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан.