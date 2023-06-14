ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, с января по май 2023 года Узбекистан в туристических целях посетили 2,6 млн иностранных граждан.

Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте Таджикистан, откуда приехало 797,8 тысяч туристов. Казахстан занимает второе место – 656,5 тысяч туристов. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 649,5 тысяч человек.

Поток гостей из РФ составил 279,8 тысяч человек. На дальнее зарубежье пришлось 216,4 тысяч туристов, в том числе из Турции прибыли – 39,5 тысяч гостей, Южной Кореи – 12,4 тысячи, Индии – 12,3 тысячи, Китая – 9,6 тысяч, Германия – 9,5 тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.