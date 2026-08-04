Узбекистан начал процедуру передачи двух сел Кыргызстану

Кыргызстан и Узбекистан начали организационно-технические мероприятия, связанные с обменом земельными участками, в рамках реализации договоренностей по демаркации государственной границы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар .

На территории Кадамжайского района состоялось очередное заседание совместной рабочей комиссии двух стран по вопросам реализации обмена земельными участками, где были рассмотрены организационно-технические вопросы, включая определение гражданского статуса жителей передаваемых территорий, их регистрацию, переселение, а также урегулирование имущественных, хозяйственных и других вопросов.

На местах начала работу совместная рабочая группа двух стран, которая проводят разъяснительную работу среди населения.

Рабочую группу возглавляют первый заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Бактыбек Токсонбаев и заместитель начальника Департамента миграции и персонализации Министерства внутренних дел Узбекистана Бехзод Сайфуллаев.

Отмечается, что в ходе работ по демаркации государственной границы села Чоң-Гара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана, были переданы Кыргызстану. В этих населенных пунктах преимущественно проживают этнические кыргызы.

По предварительным данным, в двух селах проживает около 2,5 тысяч человек.

В настоящее время в населенных пунктах проводятся регистрационные мероприятия. На следующем этапе будут реализованы предусмотренные законодательством процедуры по предоставлению жителям гражданства КР.

Согласно договоренностям между Кыргызстаном и Узбекистаном, взамен переданных населенных пунктов кыргызская сторона передаст Узбекистану равнозначный земельный участок рядом с государственной границей.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Кабар.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Узбекистан нацелены довести товарооборот до $2 млрд.