Узбекистан начал процедуру передачи двух сел Кыргызстану
Кыргызстан и Узбекистан начали организационно-технические мероприятия, связанные с обменом земельными участками, в рамках реализации договоренностей по демаркации государственной границы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.
На территории Кадамжайского района состоялось очередное заседание совместной рабочей комиссии двух стран по вопросам реализации обмена земельными участками, где были рассмотрены организационно-технические вопросы, включая определение гражданского статуса жителей передаваемых территорий, их регистрацию, переселение, а также урегулирование имущественных, хозяйственных и других вопросов.
На местах начала работу совместная рабочая группа двух стран, которая проводят разъяснительную работу среди населения.
Рабочую группу возглавляют первый заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Бактыбек Токсонбаев и заместитель начальника Департамента миграции и персонализации Министерства внутренних дел Узбекистана Бехзод Сайфуллаев.
Отмечается, что в ходе работ по демаркации государственной границы села Чоң-Гара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана, были переданы Кыргызстану. В этих населенных пунктах преимущественно проживают этнические кыргызы.
По предварительным данным, в двух селах проживает около 2,5 тысяч человек.
В настоящее время в населенных пунктах проводятся регистрационные мероприятия. На следующем этапе будут реализованы предусмотренные законодательством процедуры по предоставлению жителям гражданства КР.
Согласно договоренностям между Кыргызстаном и Узбекистаном, взамен переданных населенных пунктов кыргызская сторона передаст Узбекистану равнозначный земельный участок рядом с государственной границей.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Кабар.
Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Узбекистан нацелены довести товарооборот до $2 млрд.