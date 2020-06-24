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Узбекистан может возобновить авиарейсы с Казахстаном в июле-августе

Автор:  
Мирас Куандыков
24 Июня 2020, 15:18
Узбекистан может возобновить авиарейсы с Казахстаном в июле-августе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан готов рассмотреть возможность возобновления авиарейсов с Казахстаном в июле-августе текущего года, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в специальную республиканскую комиссию Республики Узбекистан представлены предложения по возобновлению в течение июля-августа регулярного авиасообщения с Турцией, Россией, ОАЭ и Казахстаном.

По словам пресс-службы Минтранса РУ Навруза Ашурматова, на первом этапе возобновляются регулярные рейсы на паритетной основе.

Как сообщалось ранее, Казахстан возобновляет авиарейсы поэтапно с учетом категории страны. К первой категории относятся Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд и Китайская Народная Республика (рейсы в Китай пока не возобновлялись, потому что там идет вторая волна заболеваемости). Ко второй категории стран относится Турция. К третьей категории относятся страны, куда авиарейсы запрещены, так как ситуация нестабильная. Это: Азербайджан, Великобритания, Ирак, США, Чехия и другие страны. Главный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о том, какие правила должны соблюдать граждане, прибывающие из-за рубежа.

С 20 июня Казахстан возобновил международные полеты в Турцию, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.


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