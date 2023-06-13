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Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай

Автор:  
Анеля Касымова
13 Июня 2023, 17:18
Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также министр иностранных дел РК провели телефонные переговоры с коллегами из других стран. Турция и Узбекистан выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айбек Смадияров подчеркнул, что официального предложения от этих стран не поступало.

«Если бедствие большое, если государство не в состоянии ликвидировать его последствия, то ему придется просить помощи у других стран. Пока мы не просим о такой помощи. Сами справляемся. Однако, насколько я слышал, эти страны выразили готовность помочь», - добавил Айбек Смадияров.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиёевым.

На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн. Два сотрудника лесничества, отравившихся угарным газом, идут на поправку.

Также найдено тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти.

Семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия), единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи. Также они будут обеспечены жильем с необходимой мебелью и получат единовременную выплату на погребение из ЕНПФ. Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов. Из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. Для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.


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