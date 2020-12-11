Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Узбекистан и Куба получили статус государств-наблюдателей при ЕАЭС

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
11 Декабря 2020, 17:01
Узбекистан и Куба получили статус государств-наблюдателей при ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Евразийского экономического союза единогласным решением поддержан вопрос о предоставлении Узбекистану и Кубе статуса государств-наблюдателей при ЕЭАС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По завершении выступлений глав государств и правительств стран ЕАЭС в широком формате, Президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко вынес на повестку вопрос о включении Узбекистана и Кубы в состав стран-наблюдателей. Возражений со стороны участников заседания не имелось.

«Позвольте мне от вашего имени, от лица глав государств ЕАЭС, искренне поздравить Президента Республики Куба и Президента Республики Узбекистан с предоставлением их странам статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и выразить уверенность, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества с нашим Союзом и расширением внешних торгово-экономических отношений», - заключил А.Лукашенко.


Президент Казахстана   Беларусь   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею