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    15:44, 14 Май 2025 | GMT +5

    Узбекистан и Иран намерены довести товарооборот до $2 млрд

    Делегация Узбекистана во главе с премьером Абдуллой Ариповым посетила Иран. На переговорах отмечена необходимость безотлагательно решить ряд давних проблем в транспорте и логистике, передает агентство Kazinform со ссылкой на gazeta.uz.

    Узбекистан и Иран намерены довести товарооборот до $2 млрд
    Фото: пресс-служба Правительства Узбекистана

    Правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым совершила официальный визит в Иран. В Тегеране состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана и Ирана, последнюю возглавлял первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф.

    Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота до 2 млрд долларов, а также отметили необходимость объединить усилия для безотлагательного решения давно назревших вопросов в сфере транспорта и логистики.

    Кроме того, участники встречи подчеркнули важность развития промышленной кооперации, активизации межрегиональных связей, расширения сотрудничества в сферах науки, образования, технологий и инноваций, а также выведения на новый уровень взаимодействия в туризме и культурно-гуманитарной сфере.

    По итогам встречи были подписаны:

    • дорожная карта по укреплению всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Ираном на 2025−2027 годы;
    • декларация об утверждении перечня товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле;
    • меморандум о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;
    • меморандум о сотрудничестве в сфере стандартов «Халяль».

    После встречи премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф приняли участие в открытии узбекско-иранского бизнес-форума.

    На мероприятии отмечалось, что товарооборот между странами достиг 500 млн долларов, а число совместных предприятий превысило 210.

    На форуме был проанализирован потенциал сотрудничества и определены новые точки роста. Сформирован портфель проектов и торговых соглашений на сумму 1 млрд долларов.

    На следующий день делегацию Узбекистана принял президент Ирана Масуд Пезешкиан. В ходе переговоров стороны обсудили исполнение договорённостей и соглашений в таких ключевых направлениях, как торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, транспорт и логистика, межрегиональные и культурно-гуманитарные связи.

    Теги:
    Узбекистан Иран
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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