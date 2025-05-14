Узбекистан и Иран намерены довести товарооборот до $2 млрд

Правительственная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым совершила официальный визит в Иран. В Тегеране состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана и Ирана, последнюю возглавлял первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф.

Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота до 2 млрд долларов, а также отметили необходимость объединить усилия для безотлагательного решения давно назревших вопросов в сфере транспорта и логистики.

Кроме того, участники встречи подчеркнули важность развития промышленной кооперации, активизации межрегиональных связей, расширения сотрудничества в сферах науки, образования, технологий и инноваций, а также выведения на новый уровень взаимодействия в туризме и культурно-гуманитарной сфере.

По итогам встречи были подписаны:

дорожная карта по укреплению всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Ираном на 2025−2027 годы;

декларация об утверждении перечня товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле;

меморандум о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;

меморандум о сотрудничестве в сфере стандартов «Халяль».

После встречи премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф приняли участие в открытии узбекско-иранского бизнес-форума.

На мероприятии отмечалось, что товарооборот между странами достиг 500 млн долларов, а число совместных предприятий превысило 210.

На форуме был проанализирован потенциал сотрудничества и определены новые точки роста. Сформирован портфель проектов и торговых соглашений на сумму 1 млрд долларов.

На следующий день делегацию Узбекистана принял президент Ирана Масуд Пезешкиан. В ходе переговоров стороны обсудили исполнение договорённостей и соглашений в таких ключевых направлениях, как торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, транспорт и логистика, межрегиональные и культурно-гуманитарные связи.