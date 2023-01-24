Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли

24 Января 2023, 20:06
Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы российской компании, 24 января состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.

«На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», - сообщает компания.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева.


Фото: t.me/gazprom
Новости по теме
Турция выступила против вступления Швеции в НАТО
Казахско-кыргызский форум интеллигенции состоялся в Бишкеке
Птичий грипп стал причиной гибели тюленей на побережье Каспия в Дагестане
Теги:
Читайте также
Турция выступила против вступления Швеции в НАТО
Птичий грипп стал причиной гибели тюленей на побережье Каспия в Дагестане
Протесты во Франции: почему жители страны выступают против пенсионной реформы Макрона
200 детей-беженцев пропали без вести из гостиниц Великобритании
Несколько человек пострадали при стрельбе в американском штате Айова
В Нью-Йорке начали борьбу с шумом от автомобилей
38 человек погибли в результате наводнений на Филиппинах
В Калифорнии произошла очередная стрельба за последние три дня
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
5 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства

Лента новостей