Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы российской компании, 24 января состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.

«На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», - сообщает компания.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева.

Фото: t.me/gazprom