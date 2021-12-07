Уйгурская общественность Казахстана отметила успехи страны за 30 лет Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась встреча представителей Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана. Встреча была приурочена к 30-летию Независимости Казахстана и прошла при поддержке Министерства информации и общественного развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Состоялся продуктивный обмен мнениями, обсуждение насущных вопросов. Было отмечено, что получение государственного суверенитета Казахстаном в 1991 году открыло новые возможности развитию межэтнических отношений.

Участниками встречи стали члены АНК, руководители и активные члены этнокультурных объединений, представители научно-творческой интеллигенции, молодежных организаций.

Республиканский культурный центр уйгуров – единственная организация, объединяющая уйгур Казахстана под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.

«Ассамблея народа Казахстана содействует сохранению как родной культуры уйгурского этноса, так и развитию принципов межэтнического согласия в Казахстане, заложенных Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Уйгуры Казахстана, как правило, трёхъязычны, помимо родного, хорошо владеют государственным казахским и русским языками «, - отметил м одератор мероприятия, член Ассамблеи народа Казахстана и председатель Республиканского культурного центра уйгуров Ш. Нурумов.

Шаймардан Нурумов рассказал, что в 15-ти регионах республики действуют этнокультурные объединения, которые входят в единое общественное объединение уйгуров страны.

Так, в Казахстане действуют школы с уйгурским языком обучения, издается одна из крупнейших в мире уйгурских газет «Уйгур авази». В стране действует первый и единственный в Центральной Азии Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова.

В ходе мероприятия участники подчеркнули, что Республиканский культурный центр как общественное объединение, представляющее все региональные этнокультурные объединения уйгур Казахстана, поддерживает преемственную политику Главы государства Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира и согласия в стране.

Ш.Нурумов рассказал, что центром проводятся мероприятия республиканского значения, способствующие укреплению и развитию межэтнического согласия в стране.

К примеру, в рамках «Рухани жаңғыру» центр проводит работу по сохранению и развитию культурного наследия уйгуров, реализует проект по возрождению исторических названий уйгурских блюд, инициативно прорабатывает вопрос создания варианта уйгурского алфавита на латинице.

Важной частью мероприятия стала презентация фильма «Дорогой мира и согласия», автором которого стала заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, директор телеканала «Qazaq TV» Майя Бекбаева. В фильме показаны кадры и истории уникальной телевизионной экспедиции по всем регионам страны, основные вехи истории полиэтничного общества Казахстана.

Кроме того, с докладами на встрече выступили главный редактор общественно-политической газеты «Уйгур Авази» Ершат Асматов, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев. Темы их выступлений были посвящены успехам Казахстана за 30 лет Независимости, а также вопросам формирования образованной и конкурентоспособной казахстанской молодежи. Они отметили, что Независимость Казахстана позволила народу ощутить реальные успехи политики межконфессионального и межэтнического согласия.

Уйгуры Казахстана – одна из тюркоязычных этнических групп с богатой культурой. Согласно статистическим данным, численность уйгуров в Казахстане составляет 278 869 человек. Большая их часть проживает на территории Алматинской области (160 801 человек) и города Алматы (106 253 человек).