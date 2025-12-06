Увольнения в США в 2025 году превысили уровень в 1,1 млн человек

С января по ноябрь этого года работодатели объявили о сокращении 1 170 821 рабочего места, что на 54% больше, чем за первые 11 месяцев 2024 года, когда было объявлено о сокращении 761 358 рабочих мест.

По данным Challenger, сокращения в 2025 году уступают уровню 2020 года, когда в период пандемии с января по ноябрь было сокращено 2 227 725 рабочих мест, 2009 года – уволено 1 242 936 человек в год рецессии, 2002 года – 1 373 906 человек и 2001 года – 1 956 876 в год рецессии.

Только в ноябре 2025 года американские работодатели объявили об увольнении 71 321 сотрудника, что на 53% меньше, чем в октябре – 153 074 человек.

Число увольнений в ноябре выросло на 24% по сравнению с 57 727 сокращениями за ноябрь 2024 год, и достигло самого высокого уровня за месяц с 2022 года.

В ноябре в телекоммуникационной отрасли было объявлено о наибольшем количестве увольнений – 15 139 человек.

Технологический сектор объявил об увольнении 12 377 сотрудников в прошлом месяце, в результате чего общее число увольнений в 2025 году достигло 153 536, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Пищевые компании в ноябре объявили о сокращении 6708 рабочих мест. Таким образом, общее количество сокращений в 2025 году составит 34 165, что на 26% больше, чем в прошлом году.

Компании в сфере услуг объявили о сокращении 5509 рабочих мест в ноябре, общее число сокращений за год составило 69 089, что на 64% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что Трамп в феврале отдал приказ о крупных сокращениях среди федеральных работников.