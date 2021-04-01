Увольнением пригрозил руководству «СК-Фармация» Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к руководству «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство «СК-Фармация». Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае - увольнение», - пригрозил Касым-Жомарт Токаев на совещании по противодействию коронавирусу.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев также обратился к министру здравоохранения Алексею Цою и Правительству на фоне ситуации по вакцинации.