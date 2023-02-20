Увлечение компьютерными играми может способствовать совершению преступлений – МВД о нападении с топором в школе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел поделились подробностями ЧП в школе Петропавловска и проведенной работой в части усиления безопасности в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замначальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью Серик Куспанов напомнил, что данный вопрос обсуждался на уровне Правительства и Администрации Президента с приглашением руководства всех заинтересованных органов.

«Думаю, выводы МВД будут сделаны в ближайшем будущем путем оглашения в СМИ. Вместе с тем, проблему безопасности в школах необходимо решать на уровне Правительства с участием не только МВД, но и министерств просвещения, здравоохранения, информации и общественного развития, акиматов и других органов. Поскольку необходимо бороться не с последствиями этого ЧП, а устранять причины произошедшего. Как известно, несовершеннолетний преступник состоял на психиатрическом учете и кроме того совершению таких преступных действий могло способствовать его увлечение компьютерными играми, которых много на просторах Интернета и это может повлиять на психику детей», - прокомментировал спикер.

Тем не менее, Серик Куспанов отметил, что на сегодняшний день госорганами уже проделана определенная работа.

«Утверждена дорожная карта по обеспечению безопасности в учебных заведениях совместно с Министерством просвещения, МВД и МЧС. Министерством просвещения разработана и утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов образования. Также со своей стороны прилагаем необходимые усилия. Внесены поправки, что в случае оказания охранных услуг со стороны частных охранных организаций на объектах УТО, они должны соответствовать дополнительным квалификационным требованиям: наличие оружия, спецсредств, радиосвязи и не менее двух мобильных оперативных групп, а также иметь пульт централизованного наблюдения», - добавил Серик Куспанов.

Ранее сообщалось, что почти 3 300 школ в Казахстане и свыше 4 200 детских садов действуют без лицензированной охраны. 13 февраля девятиклассник напал с топором на школьников в Петропавловске.