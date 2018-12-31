Увидим ли мы боксерские поединки на Олимпиаде-2020

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуация, в которой оказался любительский бокс, не может не вызывать тревогу. Этот вид единоборств, который на протяжении более чем столетия входил в программу Олимпиад, теперь рискует быть исключенным из нее, передает Olympic.kz.

Персона нон-грата для МОК

Финансовый и управленческий кризис в AIBA стал очевиден после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Спустя год в условиях надвигающегося банкротства организации, долги которой превысили 50 миллионов долларов, и под давлением кредиторов был вынужден подать в отставку ее многолетний президент Чинг-Куо Ву. Временное исполнение его обязанностей возложили на Франко Фальчинелли. Это случилось в ноябре 2017-го.

А чуть позже, в декабре, МОК приостановил финансирование AIBA (бюджет которой, по данным портала insidthegames.biz, на 60% формируется за счет поступлений от Международного олимпийского комитета), обусловив его возобновление рядом требований. Последние касались четырех аспектов, вызывавших претензии руководителей МОК: управление, финансы, соблюдение антидопингового законодательства и судейство.

В конце января 2018-го временно исполняющим обязанности президента AIBA стал Гафур Рахимов. Его же кандидатуру выдвинули на пост главы организации, выборы которого были назначены на начало ноября. А буквально через неделю, выступая на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Пхенчхане, его президент Томас Бах сделал достаточно громкое заявление: «Мы очень обеспокоены руководством AIBA. Мы получили доклад от комиссии по этике и спортивного департамента, который подтверждает правильность декабрьского решения приостановить финансирование AIBA. Исполком МОК не удовлетворён ответом ассоциации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. МОК оставляет за собой право пересмотреть включение бокса в программу Олимпийских игр 2020 года».

Дополнительное доказательство того, что Международный олимпийский комитет и его руководство настроены решительно, было получено в августе во время летних Азиатских игр. Томас Бах, приехавший в Джакарту, провел ряд переговоров, связанных с ситуацией вокруг любительского бокса. В частности, он встретился с президентом НОК РК и Казахстанской федерации бокса (КФБ) Тимуром Кулибаевым. А вот Гафуру Рахимову во встрече было отказано.

К слову, президенты МОК и НОК Казахстана провели несколько встреч в этом году.

Дальше - больше. 17 сентября председатель комиссии МОК по этике Пакеретт Жирар Заппелли письменно уведомил Рахимова о нежелательности выдвижения его кандидатуры на пост президента AIBA, поскольку это «подвергнет дополнительному риску присутствие бокса в программе Олимпиады-2020 в Токио». А в начале октября МОК отказал ему в аккредитации на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. После этого даже далеким от бокса людям стало понятно, что Рахимов является для МОК персоной нон-грата и что избрание его президентом AIBA лишь еще более усугубит ситуацию.

Казахстанская попытка спасти бокс

Наверное, не надо никому объяснять, что означает для Казахстана любительский бокс. Это один из самых популярных видов спорта в нашей стране - с точки зрения и количества занимающихся, и зрительского интереса. А теперь представьте, что его уберут из программы летних Игр. Десятки тысяч детей по всей республике, осваивающих азы бокса в ДЮСШ и мечтающих об участии в Олимпиадах, о том, чтобы стать новыми сапиевыми и елеусиновыми, вмиг лишатся главной мотивации, которая и заставляет их сегодня проливать пот на тренировках. Потеряв свой нынешний статус, любительский бокс станет менее интересен и болельщикам. Ну и нельзя не учитывать то обстоятельство, что он на протяжении всех лет независимости был и остается едва ли не главным поставщиком олимпийских медалей для Казахстана.

Поэтому вполне понятно, что и НОК, и КФБ не могли безучастно следить за происходящим. Руководство отечественной федерации не раз встречалось с представителями AIBA, чтобы обсудить варианты решения возникшей проблемы. И именно стремлением «разрулить» ситуацию в пользу бокса, сохранить во что бы то ни стало его олимпийскую прописку было продиктовано выдвижение на пост президента AIBA кандидатуры Серика Конакбаева, знаменитого в прошлом боксера, серебряного призера ОИ-1980, несколько лет возглавляющего азиатскую конфедерацию этого вида спорта, имеющего большой опыт в сфере спортивного менеджмента.

Сначала избирательная комиссия AIBA отказала ему в регистрации, сославшись на то, что он не уложился в установленные сроки подачи документов. Однако Конакбаев подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS, Лозанна), который подтвердил его право баллотироваться. Впрочем, вердикт CAS был вынесен лишь за три дня до голосования, назначенного на 4 ноября, и у казахстанского кандидата просто не осталось времени на то, чтобы провести полноценную предвыборную кампанию. Кроме того, утвержденный на июльском конгрессе AIBA, который прошел в Абу-Даби, список стран, обладающих правом голоса, впоследствии был изменен, о чем ряд национальных федераций «забыли» проинформировать. И даже в таких условиях Конакбаев набрал более трети голосов - 48 из 134-х. Но, конечно, меньше, чем Рахимов.

Путь в тупик

Разумеется, такой исход дела не устроил МОК. В конце ноября его исполком снова вернулся к теме любительского бокса. Признав некоторый прогресс по двум направлениям из уже упомянутых четырех (судейство и антидопинг), он выразил недовольство тем, что делается по двум другим - управлению и финансам. Нетрудно догадаться, что и кто имелись в виду. Исходя из этого, исполком МОК заморозил планы, связанные с проведением турнира боксеров на летней Олимпиаде-2020. Под этим подразумевалось следующее: AIBA не вправе утверждать и внедрять систему квалификационного отбора на летние Игры; не будет вестись продажа билетов на олимпийские соревнования боксеров; официальные контакты между МОК и AIBA приостанавливаются.

Также исполком инициировал создание комиссии, которая должна провести соответствующее расследование и по его итогам внести предложения. Ее возглавил Ненад Лалович, член МОК и руководитель Объединенного мира борьбы.

Встревоженный такой ситуацией, руководитель Английской федерации бокса 6 декабря направил Рахимову письмо с просьбой предпринять необходимые меры во избежание исключения бокса из олимпийской программы. На это президент AIBA ответил, что «не собирается подводить национальные федерации сразу после получения широкого мандата и доверия мирового боксерского сообщества». Кроме того, он разослал во все национальные федерации письмо, в котором уверял, что МОК «признал многие положительные результаты», что AIBA «оставила позади тревожное прошлое» и теперь, дескать, может готовиться к Олимпиаде.

Но почти сразу же МОК в лице его генерального директора Кристофа де Кеппера фактически дезавуировал, причем в довольно резком тоне, это утверждение Рахимова. В своем письме для Национальных Олимпийских комитетов, которое необходимо было довести до сведения руководителей национальных федераций любительского бокса, де Кеппер отметил, что тот «неадекватно оценивает решения исполнительного комитета МОК в отношении AIBA», и еще раз констатировал, что расследование, начатое комиссией Ненада Лаловича, может привести к отмене МОКом признания AIBA и исключению бокса из программы Олимпиады-2020.

Словом, в преддверии 2019-го, всего за полтора года до начала Игр в Токио, олимпийские перспективы бокса продолжают оставаться туманными. На этом фоне несколько странными выглядят заявления руководителей некоторых национальных федераций (кстати, наиболее активно продвигавших кандидатуру Рахимова) о том, что МОК должен не диктовать условия AIBA, а помогать ей, что без бокса Олимпиада немыслима и т.д. и т.п. Думается, это не тот случай, когда нужно вставать в позу и «качать права».

Надежда умирает последней

Пора понять, что МОК, если уж за что-то берется, церемониться не будет, и это мы хорошо видели в последние три года на примере российских атлетов. Видов спорта, стремящихся попасть в олимпийскую семью, более чем достаточно, из них уже выстроилась длинная очередь, к тому же надо учитывать то обстоятельство, что в исполкоме МОК большинство (10 из 16) составляют представители западных стран, где любительский бокс не столь популярен, как в Азии, Латинской Америке, Восточной Европе. Поэтому лучше не обострять конфронтацию, а искать компромисс и, если потребуется, идти на уступки. Главное - чтобы бокс не остался за бортом олимпийского движения, чтобы мастера любительского ринга имели возможность и дальше участвовать в летних Играх, выявлять в честной борьбе сильнейших.

Тем временем казахстанские боксеры и их тренеры, надеясь на благополучное разрешение сложившейся ситуации, продолжают подготовку к Олимпиаде-2020. Мужская национальная сборная в течение уходящего года провела десять учебно-тренировочных сборов, в том числе совместно с командами США, России, Украины и других стран, приняла участие в 18 международных турнирах, матчевых встречах и чемпионатах. Важнейшими соревнованиями года для нее стали летние Азиатские игры и турнир на Кубок Президента РК. По итогам прошедшего чуть больше месяца назад чемпионата Казахстана, на который приехали практически все сильнейшие, был сформирован обновленный круг кандидатов в национальную сборную. А совсем недавно в ней сменился главный тренер - этот пост занял Галымбек Кенжебаев.

Женская команда с начала года провела 15 сборов, приняла участие более чем в десяти международных турнирах, на главном из которых - чемпионате мира в Нью-Дели - завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Как известно, в женском боксе теперь будут разыгрываться не три комплекта олимпийских наград, а пять. Правда, это увеличение произошло за счет сокращения весовых категорий у мужчин - с десяти до восьми.

В Казахстане подрастают перспективные боксеры. Четверо наших юных соотечественников, участвовавших в юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, вернулись домой с медалями, причем один из них, Айбек Оралбай, - с золотой. По итогам молодежного чемпионата мира, прошедшего в Будапеште, казахстанцы завоевали девять медалей и заняли 2-е место в неофициальном командном зачете, а Нурбек Оралбай и Дина Исламбек поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Очень не хотелось бы, чтобы усилия по подготовке качественного олимпийского резерва в боксе пошли насмарку...