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Уверена, что поручение Главы государства позволит решить вопрос с домашним насилием - Зульфия Байсакова

Автор:  
Еламан Турысбеков
17 Марта 2022, 22:31
Уверена, что поручение Главы государства позволит решить вопрос с домашним насилием - Зульфия Байсакова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова прокомментировала Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании четко определил ориентиры для развития «Нового Казахстана». Мне, как председателю правления ОЮЛ «Союз кризисных центров», деятельность которого направлена на защиту прав женщин и детей от всех форм гендерного насилия и продвигающего норму уголовного наказания за факт преступления в сфере семейно–бытовых отношений и организацию обязательной психо-социальной коррекционной программы работы с агрессорами, понравилось, что сразу после озвучивания политических реформ Глава государства дал поручения, касающиеся ужесточения наказания за бытовое насилие. Президент сказал: «Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему», - отметила Зульфия Байсакова.

По ее словам, за годы Независимости Казахстан добился реформ в области защиты женщин от насилия: принят Закон РК «О профилактике бытового насилия»; разработаны стандарты специальных социальных услуг жертвам бытового насилия; развита инфраструктура по социализации, реабилитации пострадавших от насилия (более 35 кризисных центров, в том числе 12 приютов); в каждом районе имеется инспектор полиции по защите женщин от насилия.

«Но, несмотря на это, необходимо ужесточить наказание за данный вид преступления и сформировать ответственность у агрессоров за поведение. Как сказал Касым-Жомарт Токаев: «В первую очередь, меня заботит то, каким будет будущее народа». Уверена, что поручение Главы государства позволит решить вопрос с домашним насилием», - добавила спикер.


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