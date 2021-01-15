Уверен, обновленный депутатский корпус сыграет ключевую роль в законодательной поддержке реформ – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уверен, обновленный депутатский корпус сыграет ключевую роль в законодательной поддержке реформ, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В выступлении на открытии первой сессии Парламента VII созыва изложил приоритеты дальнейшего политического и социально-экономического развития страны. Уверен, обновленный депутатский корпус сыграет ключевую роль в законодательной поддержке реформ», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Глава государства прикрепил к твиту ссылку на текст своего выступления на открытии сессии.

Напомним, сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента РК.