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Уверен, обновленный депутатский корпус сыграет ключевую роль в законодательной поддержке реформ – Президент
15 Января 2021 14:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уверен, обновленный депутатский корпус сыграет ключевую роль в законодательной поддержке реформ, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«В выступлении на открытии первой сессии Парламента VII созыва изложил приоритеты дальнейшего политического и социально-экономического развития страны. Уверен, обновленный депутатский корпус сыграет ключевую роль в законодательной поддержке реформ», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Глава государства прикрепил к твиту ссылку на текст своего выступления на открытии сессии.
Напомним, сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента РК.
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