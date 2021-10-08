РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Увеличится ли зарплата алматинских учителей

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с января 2022 года будет повышена заработная плата всех педагогов еще на 25%. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом данная мера затронет всех учителей Алматы на 100%. Они получат 25% надбавку к заработной плате с 1 января 2022 года. На эти цели уже предусмотрены средства. Мы ожидаем, что это будет с 1 января», - ответил он.

    Он также добавил, что в стране второй год действует закон «О статусе педагога», также акимат Алматы оказывает большую поддержку учителям: второй год подряд проводятся конкурсы, которые выявляют успешных, талантливых педагогов. Их поощряют квартирами, автомобилями и денежными призами.

    «Данные меры направлены на поддержку учителей. Также основным упором в работе по поддержке учителей является поддержка молодых педагогов. Свыше 500 молодых специалистов пришли в текущем году в школы. Каждому молодому специалисту будут выплачены подъемные в размере 20 МРП. Вместе с тем, большой акцент в вопросе поддержки учителей является курсы повышения квалификации. На сегодня дано поручение организовать бесплатные курсы для учителей каждые три года. Они будут реализованы», - добавил он.

    Отметим, по поручению Главы государства с января 2021 года была повышена заработная плата всех казахстанских педагогов на 25%.


    Теги:
    Образование Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!