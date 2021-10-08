Увеличится ли зарплата алматинских учителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с января 2022 года будет повышена заработная плата всех педагогов еще на 25%. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом данная мера затронет всех учителей Алматы на 100%. Они получат 25% надбавку к заработной плате с 1 января 2022 года. На эти цели уже предусмотрены средства. Мы ожидаем, что это будет с 1 января», - ответил он.

Он также добавил, что в стране второй год действует закон «О статусе педагога», также акимат Алматы оказывает большую поддержку учителям: второй год подряд проводятся конкурсы, которые выявляют успешных, талантливых педагогов. Их поощряют квартирами, автомобилями и денежными призами.

«Данные меры направлены на поддержку учителей. Также основным упором в работе по поддержке учителей является поддержка молодых педагогов. Свыше 500 молодых специалистов пришли в текущем году в школы. Каждому молодому специалисту будут выплачены подъемные в размере 20 МРП. Вместе с тем, большой акцент в вопросе поддержки учителей является курсы повышения квалификации. На сегодня дано поручение организовать бесплатные курсы для учителей каждые три года. Они будут реализованы», - добавил он.

Отметим, по поручению Главы государства с января 2021 года была повышена заработная плата всех казахстанских педагогов на 25%.