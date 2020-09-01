Увеличить в семь раз квоты по программам ЭКО поручил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность семейно-демографической ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предмет серьезной обеспокоенности - семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Глава государства добавил, что прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с соседями по Центральной Азии не утешительные.
«Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби», надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в семь раз», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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