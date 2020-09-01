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Увеличить в семь раз квоты по программам ЭКО поручил Глава государства

1 Сентября 2020 13:14
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Увеличить в семь раз квоты по программам ЭКО поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность семейно-демографической ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предмет серьезной обеспокоенности - семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Глава государства добавил, что прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с соседями по Центральной Азии не утешительные.

«Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби», надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в семь раз», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Демография   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Серик Сабеков

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