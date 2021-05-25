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Увеличить темпы вакцинации поручил Аскар Мамин

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Мая 2021, 10:00
Увеличить темпы вакцинации поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил акимам и Министерству здравоохранения увеличить темпы вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс репродуктивности вируса составляет 0,95. Занятость больничных коек 33%, реанимационных – 26%. Тем не менее, в «красной» зоне находятся 6 регионов: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Глава Кабмина отметил, что на сегодняшний день сделано 3 млн прививок от коронавируса, из них 2 млн человек вакцинировано первым компонентом, вторым компонентом привито почти 1 млн человек.

«Принимаются меры по пополнению запасов вакцин, увеличению количества прививочных пунктов. С наличием вакцин никаких проблем нет. Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией. Поручаю Министерству здравоохранения и акиматам увеличить темпы вакцинации», - обратился Аскар Мамин.

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«Мобильное приложение «Ashyq» активно используется в сфере услуг. Министерству здравоохранения совместно с Министерством по цифровизации принять оперативные меры по интеграции приложения «Ashyq» с модулем «Вакцинация», паспортом вакцинации в «Egov», - поручил Премьер-Министр.


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