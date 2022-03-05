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    21:55, 04 Март 2022 | GMT +6

    Увеличить субсидии фермерам на посевную могут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов рассказал о работе по поддержке казахстанских фермеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Много вопросов сегодня идет от фермеров, это прямо вообще горящий вопрос. Позиция Палаты такова: оставить так, как есть с прошлого года, в этом году условия и суммы не менять. Более того, мы просим увеличить суммы на посевную. Сегодня нефть выше 100 (долларов за баррель - прим. авт.), металлы дорогие», - сказал Раимбек Баталов во время прямого эфира Нацпалаты касательно работы оперативного штаба по антикризисным мерам.

    Он подчеркнул, что чтобы действительно поддержать фермеров и товаропроизводителей, сокращать субсидии будет неправильно.

    «Понятно, что заведено более 900 уголовных дел, но это вопрос не к крестьянам, а администрированию, к Минсельхозу. Крестьяне тут не при чем. (…) Некоторые еще не получили субсидии с прошлого года, поэтому мы просим ускорить процесс», - добавил глава Нацпалаты.


    Теги:
    Сельское хозяйство Экономика
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