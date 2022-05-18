18 Мая 2022 16:51

Увеличить соцвыплаты к 9 мая с 20 до 35 МРП планируют со следующего года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит совместное заседание постоянных комиссий городского маслихата по вопросам социально-культурного развития и по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Повестка дня: «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года № 221/25-VI «О Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султана».

«В целях усиления мер социальной поддержки предлагается увеличить единовременную материальную помощь к 9 мая с 20 до 35 МРП для ветеранов боевых действий на территории других государств. Это за исключением участников боевых действий в Афганистане, так как ранее мы им повышали выплаты. Эта норма коснется также военнослужащих Республики Казахстан, которые выполняли задачи на таджикско-афганской границе, военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии в Ираке и в Нагорном Карабахе. Всего на увеличение данной поддержки планируются затраты бюджета в размере 86 млн 800 тыс. тенге», – сказал руководитель Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Илья Скуб, выступивший с докладом.

Спикер также сообщил, что предлагается увеличить меры поддержки для граждан при утрате или порче жилья, являющегося единственным, в размере 400 МРП, то есть до 1 млн 275 тыс. тенге, в случае наличия летальных исходов членов семьи до 140 МРП, или 477 тыс. тенге. Это относится к случаям стихийных бедствий непреодолимой силы, таких, как пожар и иные. Кроме того, ввести социальную помощь в виде единовременной выплаты в размере 15 МРП лицам, освободившимся из мест лишения свободы, при их обращении не позднее шести месяцев после освобождения.

По словам И. Скуба, для реализации всех указанных мер дополнительная потребность в бюджете столицы составит 99,3 млн тенге.