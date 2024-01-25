Увеличить штраф за безбилетный проезд до 18 тысяч тенге планируют в Астане

В Астане намерены увеличить штраф за безбилетный проезд с 2 МРП до 5 МРП, то есть с 7384 тенге до 18460 тенге. Об этом сообщил и.о. председателя правления транспортной компании City Transportation Systems Абат Шыныбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Ежегодные потери автопарков из-за безбилетного проезда составляют от 2,5 до 3 млрд тенге. Как вы знаете, сотрудники во время рейда выявляют много пассажиров, которые не оплачивают за проезд. Только за прошлый год было выявлено 202 тысячи таких нарушений, свыше 10 тысяч человек выплатили штраф. Поэтому на законодательном уровне предлагается внести в КОАП (статьи 602, 623) изменения об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд с 2 МРП до 5 МРП, то есть с 7384 тенге до 18460 тенге, - сказал Абат Шыныбеков на заседании маслихата.