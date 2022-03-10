Увеличить размер социальных выплат нуждающимся предложили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане предложили увеличить размер социальных выплат нуждающимся. Такое предложение было озвучено на заседании столичного маслихата исполняющим обязанности руководителя Управления занятости и социальной защиты Ильей Скубом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение предоставляется следующий проект нормативно-правовых актов о внесении изменений в постановление акимата города Нур-Султан о правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султан. В целях повышения мер социальной поддержки предлагается социальная помощь на возмещение затрат на газификацию увеличить с 90 МРП до 130 МРП, что составит 398 190 тенге. В случае одобрения данного проекта дополнительная потребность бюджета составит 18,4 млн тенге», - отметил и.о. главы столичного управления занятости и соцзащиты.

По его словам, в 2021 году данной мерой воспользовались 163 человека на общую сумму 42,7 млн тенге. В этом году уже поступило 74 обращения. Из них 51 обращение уже закрыто, сумма выплат составила 13,7 млн тенге, а 23 обращения еще в работе на сумму 5,2 млн тенге. В этом году планируют охватить 200-250 семей.