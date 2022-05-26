26 Мая 2022 15:21

Увеличить размер АСП для переселенцев в северные регионы намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сообщил о мерах по социальной поддержке граждан, желающих переехать в северные регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Ералы Тугжанов, в стране реализуется проект «Бала - шағамен солтүстікке» в рамках работы благотворительного фонда Dauletten. По данным вице-премьера, в рамках проекта 1300 человек изъявили переехать с юга на северные регионы. В основном обращаются жители Туркестанской области, также Мангистауской области.

«В этом направлении ведется конкретная работа по созданию условий для переезда. Один из интересных механизмов - будет возможность по созданию кооперативов по опыту Жамбылской области. Все люди, которые войдут в кооператив, будут иметь определенные льготы, в том числе субсидирование государством, закуп определенных технологий, получение определенных льготно-кредитных ресурсов», - сказал Ералы Тугжанов журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

Также, по словам вице-премьера, на сегодняшний день рассматривается еще одна социальная мера по поддержке переселенцев - увеличение размера АСП для тех, кто изъявит желание переехать на север.

«Думаю, что мы в Парламент внесем. Возможно увеличение определенного количества (размера - прим. авт.) для получателей АСП, которые имеют желание переехать в северные области. Предложение это обсуждается. Мы внесли в Министерство труда и социальной защиты», - сообщил он.

«Есть программы «Серпін» Министерства образования, проект «Бала - шағамен солтүстікке». Поэтому сейчас объединяем программу цельно, это будет реализовано в перспективе. В рамках Социального кодекса проекты будут обсуждены», - сказал Ералы Тугжанов.

Он уточнил, что решение по оказанию социальной поддержки переселенцам могут принять до конца года.