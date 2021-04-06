Увеличить протяженность платных дорог намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены увеличить протяженность платных автомобильных дорог до 11,7 тыс. км. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что своевременная и качественная реализация поручений Елбасы, Главы государства и задач, обозначенных в предвыборной платформе партии «Nur Otan» позволят в результате к 2025 году довести 100% дорог республиканского значения и 95% местного значения до нормативного состояния», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Кроме того, было отмечено, что планируется увеличить протяженность платных дорог до 11,7 тыс. км; обеспечить автодороги республиканской сети объектами дорожного сервиса, соответствующих национальному стандарту. Все это позволит ежегодное создавать до 310 тыс. рабочих мест

Ранее глава МИИР сообщил, что 20 млрд тенге планируют собрать на платных дорогах РК к концу года

«Планируемые сборы к концу года составят 25,6 млрд. тг (из них 20 млрд. тг. - содержание платных участков, 5,6 млрд. тг. - содержание СВП и возврат инвестиций). На остальных 5,2 тыс. км внедрение платности планируется до конца 2024 г. по мере завершения работ по реконструкции», - отметил Бейбут Атамкулов.