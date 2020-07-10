Увеличить постоянные рабочие места поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство совместно с акимами должны немедленно приступить к увеличению постоянных рабочих мест. Об этом Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Мы утвердили программу «Дорожная карта занятости». Для ее реализации выделили один трл. тенге. В плане программы указано, что нужно трудоустроить 255 тысяч человек, однако трудоустроились только около 150 тысяч человек. Большинство проектов в основном направлены на ремонтные работы», - сказал Глава государства на расширенном заседании Правительства.

По его словам, только в 6 процентах программ предусмотрены постоянные рабочие места.

«Только в 6 процентах программ предусмотрены постоянные рабочие места. При этом в государственных секторах, то есть в школах и больницах. Такая работа меня беспокоит. Правительство совместно с акимами должны немедленно приступить к увеличению постоянных рабочих мест», - поручил Касым-Жомарт Токаев.