Увеличить подъемные для врачей предлагают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены снизить дефицит врачей за счет увеличения подъемных пособий для приезжающих работать в регион медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что ведомство разработало проект повышения размера социальной поддержки медработникам. Акцент сделают на привлечении врачей узких специальностей.

Сейчас дефицит врачей в регионе составляет 157 человек, из них 39 – в селах, средних медицинских работников – 79, в том числе 48 в селах. Остро не хватает акушеров-гинекологов, врачей общей практики, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, радиологов, хирургов, педиатров и терапевтов.

В прошлом году в регионе по решению Минздрава распределили и трудоустроили 74 молодых врача, в том числе 29 в села.

«Из республиканского бюджета на 2022-2023 годы выделен государственный образовательный заказ на подготовку 152 специалистов клинического профиля. За счет средств местного бюджета выделены средства на подготовку 60 востребованных специалистов. В 2022-м году за счет средств местного бюджета подъемные пособия получили 126 врачей на общую сумму 232 млн тенге», - проинформировал Кумар Кусемисов.

За счет внебюджетных средств медицинских организаций подъемные пособия выделили 89 специалистам. 75 медработников получили бюджетные кредиты по программе «С дипломом в село». Еще 32 медика, приехавшие работать в села, получили соцподдержку в виде возмещения затрат на коммунальные услуги, доплат к должностному окладу, оплаты обучения в резидентуре.

Ранее аким области Айдарбек Сапаров поручал принять все возможные меры для решения проблемы нехватки врачей. В том числе увеличить размер подъемного пособия.