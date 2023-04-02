Увеличить подъемные для врачей предлагают в СКО
На брифинге руководитель управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что ведомство разработало проект повышения размера социальной поддержки медработникам. Акцент сделают на привлечении врачей узких специальностей.
Сейчас дефицит врачей в регионе составляет 157 человек, из них 39 – в селах, средних медицинских работников – 79, в том числе 48 в селах. Остро не хватает акушеров-гинекологов, врачей общей практики, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, радиологов, хирургов, педиатров и терапевтов.
В прошлом году в регионе по решению Минздрава распределили и трудоустроили 74 молодых врача, в том числе 29 в села.
«Из республиканского бюджета на 2022-2023 годы выделен государственный образовательный заказ на подготовку 152 специалистов клинического профиля. За счет средств местного бюджета выделены средства на подготовку 60 востребованных специалистов. В 2022-м году за счет средств местного бюджета подъемные пособия получили 126 врачей на общую сумму 232 млн тенге», - проинформировал Кумар Кусемисов.
За счет внебюджетных средств медицинских организаций подъемные пособия выделили 89 специалистам. 75 медработников получили бюджетные кредиты по программе «С дипломом в село». Еще 32 медика, приехавшие работать в села, получили соцподдержку в виде возмещения затрат на коммунальные услуги, доплат к должностному окладу, оплаты обучения в резидентуре.
Ранее аким области Айдарбек Сапаров поручал принять все возможные меры для решения проблемы нехватки врачей. В том числе увеличить размер подъемного пособия.