Увеличить площадь особо охраняемых территорий планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал об утверждении программы развития системы особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в рамках Концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике разработан Национальный проект «Жасыл Казахстан» на 2021 – 2025 годы, в котором по направлению «Табигат» предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению биоразнообразия», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в Нацпроекте предусмотрены стратегические показатели по увеличению лесистости страны до 5%, увеличению площади особо охраняемых природных территорий до 10,3%, в том числе со статусом юридического лица до 3,3% от площади страны, прирост численности редких и исчезающих видов диких копытных животных (архар, джейран, кулан, тугайный олень).

Зампремьера также сообщил, что Нацпроект в настоящее время находится на согласовании в заинтересованных государственных органах.

Ранее Р. Скляр рассказал о Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Казахстане до 2030 года, с индикаторами долгосрочного развития лесного хозяйства и животного мира.