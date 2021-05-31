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    15:45, 31 Май 2021 | GMT +6

    Увеличить площадь особо охраняемых территорий планируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал об утверждении программы развития системы особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в рамках Концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике разработан Национальный проект «Жасыл Казахстан» на 2021 – 2025 годы, в котором по направлению «Табигат» предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению биоразнообразия», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в Нацпроекте предусмотрены стратегические показатели по увеличению лесистости страны до 5%, увеличению площади особо охраняемых природных территорий до 10,3%, в том числе со статусом юридического лица до 3,3% от площади страны, прирост численности редких и исчезающих видов диких копытных животных (архар, джейран, кулан, тугайный олень).

    Зампремьера также сообщил, что Нацпроект в настоящее время находится на согласовании в заинтересованных государственных органах.

    Ранее Р. Скляр рассказал о Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Казахстане до 2030 года, с индикаторами долгосрочного развития лесного хозяйства и животного мира.


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