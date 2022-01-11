Увеличить оплату труда молодежи поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству увеличить оплату труда молодежи по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Главы государства, выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места.

«Это мы хорошо знаем. (Молодежь, прим.ред.) выживает, перебиваясь случайными заработками, некоторые в поисках дохода могут переступить закон. Поручаю Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Важно создавать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимой категории населения. Правительству поручается проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза - до 400 МРП», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

Отметим, размер 1 МРП на сегодня составляет 3063 тенге. 400 МРП равно 1 225 200 тенге.