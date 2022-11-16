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Увеличить охват видеонаблюдением в Алматы поручил Глава государства

16 Ноября 2022, 10:40
Увеличить охват видеонаблюдением в Алматы поручил Глава государства
16 Ноября 2022, 10:40

Увеличить охват видеонаблюдением в Алматы поручил Глава государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы необходимо установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

«Развитие системы видеонаблюдения тоже важная работа. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города. Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию. Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - сказал Президент.


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