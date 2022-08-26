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Увеличить объемы производства в сельском хозяйстве до триллиона намерены в СКО
26 Августа 2022 22:26

Увеличить объемы производства в сельском хозяйстве до триллиона намерены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В планах Северо-Казахстанской области в этом году увеличить объем выпускаемой продукции сельского хозяйства до триллиона тенге. Об этом заявил на республиканском слете животноводов глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации главы региона, в области реализуют 31 проект с объемом инвестиций более 76 млрд тенге. В том числе 17 молочно-товарных ферм, три птицефабрики, один свинокомплекс, шесть элеваторов и другие.

«В нашей области действует пилотная программа финансирования проектов через СПК. Мы выдаем льготные кредиты под 4%, предоставляется отсрочка по кредиту на два года, лояльная залоговая политика. Этот опыт можно распространить и в других областях нашей республики. Глава государства поставил задачу полностью обеспечить страну основными продуктами питания. Реализация всех проектов в агропромышленном комплексе позволит обеспечить продовольственную безопасность и ежегодно наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что в прошлом году в стране ввели 35 молочно-товарных ферм, из них 10 – в Северо-Казахстанской области.

«Регион находится в авангарде по развитию животноводства в республике», - добавил Ербол Карашукеев.


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