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Увеличить объем экспорта переработанной продукции АПК в два раза намерены в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Ноября 2020, 19:50
Увеличить объем экспорта переработанной продукции АПК в два раза намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одна из основных задач Министерства сельского хозяйства РК – увеличение объема экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в два раза. Об этом на IX Гражданском форуме рассказал глава ведомства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства перед министерством поставлены задачи, решение которых даст новый импульс развитию агропромышленного комплекса. Одна из основных задач – увеличение объема экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в два раза. В рамках разработки Национального проекта будут обсуждаться вопросы увеличения экспорта сельхоз и переработанной продукции», - сказал министр сельского хозяйства.

По его словам, при Совете безопасности создана группа агролидеров. Они на конкурсной основе выбирали экспертов. Совместно с Министерством сельского хозяйства эти эксперты разрабатывают свое видение по увеличению экспорта.

«Думаю, что до конца года мы разработаем концепцию документа, будем выставлять на обсуждение. Драфт документа готов, в нем отражены все проблемные вопросы по экспорту. Эти вопросы, которые касаются не только Министерства сельского хозяйства, эти вопросы касаются всех государственных органов: какие пути решения есть, в какие страны нужно будет увеличивать объемы экспорта, по каким продукциям есть потенциал. Этот документ готовится на основе анализа последней десятилетней деятельности Министерства сельского хозяйства по агропромышленному комплексу. Как только документ будет готов, выставим на обсуждение, отдадим общественным советам на рассмотрение», - сообщил Сапархан Омаров.


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