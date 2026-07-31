Увеличить надбавку вдвое планируют сельхозработникам в Казахстане
Министерство сельского хозяйства вносит поправки в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА».
Документ предусматривает утверждение надбавки в размере до 100% от должностного оклада работников.
— Проект предусматривает увеличение размера надбавки за работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, а также за сложность и напряженность труда с не более 50% от базового должностного оклада до 100% от должностного оклада, — говорится в документе.
Как отметили в МСХ, принятие проекта позволит повысить мотивацию работников системы государственного сортоиспытания, сохранить кадровый потенциал, привлечь новых квалифицированных специалистов и будет способствовать развитию инновационного потенциала отрасли.
Публичное обсуждение поправок продлится до 17 августа.
Ранее сообщалось, что аграрии Костанайской области предложили пересмотреть нормы расхода ГСМ.