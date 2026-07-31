Увеличить надбавку вдвое планируют сельхозработникам в Казахстане

Соответствующий проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА».

Документ предусматривает утверждение надбавки в размере до 100% от должностного оклада работников.

— Проект предусматривает увеличение размера надбавки за работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, а также за сложность и напряженность труда с не более 50% от базового должностного оклада до 100% от должностного оклада, — говорится в документе.