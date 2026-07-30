Аграрии Костанайской области предложили пересмотреть нормы расхода ГСМ

Аграрии Костанайской области вновь подняли вопрос пересмотра норм расхода горюче-смазочных материалов. По их словам, действующие расчеты не соответствуют современным технологиям земледелия, передает корреспондент агентства Kazinform.

При разработке нормативов, утвержденных в 2022 году, использовались данные еще 2007–2008 годов. Из-за этого хозяйствам приходится докупать коммерческое дизтопливо или отказываться от важных агротехнических работ.

Этот вопрос обсудили на заседании совета по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области.

Как отметил председатель совета по вопросам АПК и Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Александр Бородин, проблему аграрии поднимают уже не первый год.

По словам руководителя отдела механизации управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Марата Красикова, базовые нормы расхода ГСМ определяет Министерство сельского хозяйства. Они рассчитываются автоматически через информационную систему Gosagro.kz, а региональные управления не имеют полномочий изменять утвержденные показатели.

При этом исполняющий обязанности директора Костанайского филиала ТОО «Научно-производственный центр машиностроения» Юрий Бинюков сообщил, что при разработке действующих нормативов за основу были взяты данные 2007–2008 годов.

Сейчас по поручению Министерства сельского хозяйства специалисты готовят новые нормативы для проведения полевых работ. Завершить эту работу планируется уже в текущем году.

По мнению Юрия Бинюкова, существующий базовый норматив не отражает реальной потребности хозяйств, поскольку расход топлива зависит от множества факторов.

— Лучший вариант — если бы в информационной системе учитывалась не только площадь посевов, а технологическая карта с перечнем всех операций и используемой техники. Тогда потребность каждого хозяйства можно было бы рассчитывать значительно точнее, — отметил он.

Директор компании «Мелитопольское», ученый-агроном Эдуард Двуреченский считает, что современные технологии земледелия требуют совершенно иных подходов к расчету топлива.

По его словам, хозяйство применяет современные системы обработки почвы и защиты растений, что увеличивает расход ГСМ. Только на выращивание яровой пшеницы затраты превышают 50 литров топлива на гектар, тогда как обеспеченность льготной соляркой составляет около 80%.

Он также отметил, что действующий норматив не учитывает зяблевую обработку почвы, необходимую при выращивании рапса, льна и подсолнечника. В результате фермеры вынуждены либо покупать коммерческое топливо, либо отказываться от важного агроприема.

По мнению участников заседания, норматив расхода ГСМ необходимо увеличить минимум на 20%, поскольку сегодня объемы льготного топлива сокращаются, а его стоимость продолжает расти.

Председатель совета Александр Бородин подчеркнул, что при распределении топлива учитываются только посевная и уборочная кампании, тогда как обработка паров, борьба с сорняками и вредителями в расчет практически не принимаются.

О необходимости пересмотра подходов заявил и руководитель филиала Ассоциации фермеров Казахстана по Костанайской области Марат Ахметов. Он отметил, что современные технологии требуют значительно большего количества обработок, а цифровизация распределения льготного топлива лишила хозяйства возможности получать неиспользованные объемы других предприятий.

Еще одно предложение озвучил директор компании «QANON-96» Владимир Шестереков. По его мнению, объемы льготного топлива не следует делить отдельно на посевную и уборочную кампании — это позволит аграриям гибче использовать выделенные ресурсы и сократить закупки коммерческой солярки.

По итогам заседания совет решил направить в Министерство сельского хозяйства расчеты и предложения по пересмотру нормативов расхода топлива. Аграрии настаивают, что новые нормы должны рассчитываться с учетом технологических карт, где отражены все виды сельскохозяйственных работ.

А в регионах тем временем стартовала уборочная кампания: для своевременного проведения работ государством предусмотрено выделение порядка 401 тысяч тонн льготного дизельного топлива.