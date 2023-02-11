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Увеличить на 15% поголовье племенного скота хотят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Февраля 2023, 13:39
Увеличить на 15% поголовье племенного скота хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил планы по развитию агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью развития агропромышленного комплекса (далее – АПК) является повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза за 5 лет», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно опубликованной информации, мероприятия предусмотрены в Национальном проекте по развитию АПК. В 2021 году производительность труда в АПК составила 3 350,7 тысячи тенге на одного занятого в отрасли. Наблюдается стабильный рост за последние несколько лет: 2018 г. – 2 076,6 тысячи тенге, 2019 г. – 2 466 тысяч тенге, 2020 г. – 3 004,8 тысячи тенге, 2021 г. – 3 350,7 тысячи тенге, 2022 г. (9 мес.) – 2 780,9 тысячи тенге.

Основными критериями повышения производительности труда в сельском хозяйстве являются техническое и технологическое переоснащение отрасли, повышение урожайности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве. Увеличена государственная поддержка по развитию растениеводства. Объемы субсидирования стоимости удобрений увеличились за 5 лет в 1,8 раза (с 21,7 млрд тенге до 38,5 млрд тенге), пестицидов – в 1,6 раза (с 26,3 млрд тенге до 41,6 млрд тенге).

На поддержку семеноводства в 2022 году направлено 10,7 млрд тенге. В 2022 году предоставлено в лизинг 6 806 единиц техники на сумму 172,9 млн тенге. В 2021 году в лизинг выдано 7 276 единиц техники на сумму 141,7 млн тенге. Уровень обновления парка сельхозтехники в 2022 году составил 4,3%. При этом запланировано достижение ежегодного обновления до 6-7%, что позволит за 10 лет полностью обновить основной парк сельскохозяйственной техники.

«В животноводстве проводится работа по стимулированию селекционной и племенной работы, породного преобразования, а также увеличения доли племенного поголовья до 15% за счет применения современных технологий воспроизводства. Создаются условия для развития крупно-товарного промышленного производства, а также повышения загруженности мощностей промышленных предприятий, что в свою очередь будет обеспечивать ритмичность и стандартное качество производство сельскохозяйственной продукции», - заключил Премьер.


Премьер-министр РК   Сельское хозяйство  
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