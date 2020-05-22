Увеличить мощность инфраструктуры индустриальной зоны «Бадам» планируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области поручил разработать проект по увеличению мощностей инфраструктуры индустриальной зоны «Бадам». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Строительство казахско-турецкой индустриальной зоны «Бадам» (КТИЗ «Бадам») индустриальной зоны в Ордабасинском районе началось в 2012 году. Сейчас на ее территории размещены четыре производства на 4,6 млрд. тенге инвестиций. Кроме того, на прилегающей территории к КТИЗ «Бадам» расположены также четыре предприятия, пользующиеся инфраструктурой индустриальной зоны, сумма инвестиций которых составляет 20,7 млрд тенге.

Тем не менее, имеющиеся мощности инфраструктуры недостаточны для покрытия спроса действующих заводов. Изначально проведенная инфраструктура не была рассчитана на высокий спрос предприятий.

В целях ознакомления с ходом реализации инвестиционных проектов и дальнейшего развития индустриальной зоны «Бадам» заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев с рабочей поездкой посетил Ордабасинский район.

Во время встречи ответственные отраслевые руководители обсудили возможные варианты решения этого вопроса. Заместитель акима поручил разработать проект по увеличению мощностей инфраструктуры, в том числе электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации с учётом расширения индустриальной зоны до 52 га.

Вместе с тем, по мнению экспертов, модернизация инфраструктуры КТИЗ «Бадам», а также ее удобное расположение вблизи города Шымкента позволит привлечь потенциальных инвесторов.